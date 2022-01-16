33-летняя Илона Гвоздева жестко критиковала последний сезон украинской версии "Танцев со звездами", от участия в котором отказалась. Разругавшись с продюсерами, она стала хореографом-постановщиком проекта в Грузии. В Тбилиси знаменитость провела более месяца и вынуждена остаться еще как минимум на 10 дней. Она подхватила коронавирус.

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Илона Гвоздева заразилась COVID-19 в Грузии

В субботу, 15 февраля, звезда получила результат ПЦР-теста, который делала за день до вылета в Украину. К сожалению, он показал положительный результат, у него обнаружили коронавирус.

Знаете, почему я сегодня пью грузинскую чачу? Пью, потому что за сутки до возвращения домой я получила положительный тест на COVID-19. Это называется западло. Теперь мои каникулы в Грузии продлятся еще 10-14 дней, в изоляторе,

– заявила Илона Гвоздева.

"Самое обидное то, что я уже так настроилась на встречу с детьми, что моему разочарованию не было предела", - добавила танцовщица.

Она рассказала, что у мужчины, который полетел в Тбилиси вместе с ней, нет COVID-19, его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако Иван решил поддержать жену и остался в Грузии до конца ее самоизоляции.

Илона Гвоздева с мужем в Грузии / Фото с инстаграма танцовщицы

Примечательно, что у Илоны Гвоздевой нет никаких симптомов, она чувствует себя хорошо. Больная коронавирусом звезда даже готовила на ужин украинский борщ.

Важно! В ноябре 2020 года Илона Гвоздева уже болела коронавирусом. Все началось со слабости, боли в горле и заложенного носа, а закончилось – ломотой в теле и температурой. Звезда лечилась две недели.