В Грузию Илона Гвоздева полетела в начале декабря, чтобы ставить номера для шоу "Танцы со звездами". После финала она должна была бы ехать домой, но коронавирус помешал ее планам. В самоизоляции хореограф должна провести две недели, однако разлука с детьми подкашивает ее психику больше, чем болезнь.

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Вчера ночью меня охватил ужас, паника и впервые в жизни мне казалось, что нечем дышать. Вся эта обстановка подрывает мой дух и психику. Является ли это побочным эффектом COVID-19, или я просто схожу с ума от безысходности,

– делится Илона Гвоздева.

Танцовщица не устает благодарить мужа Ивана, который прилетел в Тбилиси праздновать Новый год, а остался лечить ее от COVID-19. Теперь она на своем опыте убедилась, что семья важнее, чем карьера и перспективы.



Илона Гвоздева в Тбилиси / Фото из инстаграма танцовщицы

Интересно, что на сообщение растерянной Илоны Гвоздевой отреагировала актриса Наталка Денисенко, которая и сама болела коронавирусом. "Да, Илоночка, ковид очень поражает нервную систему, это побочка. Держись", – написала звезда сериала "Крепостная".

Как Илона Гвоздева болеет коронавирусом в Грузии

Вирус танцовщица подхватила за день до рейса в Украину. Она узнала о нем после того, как сделала обязательный перед отлетом ПЦР-тест на COVID-19.

Уже через несколько дней Илона Гвоздева со слезами на глазах рассказывала о симптомах. У нее была невысокая температура, слабость и легкое недомогание. Это все усиливало ужасное моральное состояние из-за разлуки с дочерью Лерой и сыном Домиником, которому всего год.

Полный текст публикации Илоны Гвоздевой:

По духу я очень сильная женщина, но...

Вчера ночью меня охватил ужас, паника и впервые в жизни мне казалось, что мне нечем дышать. Вся эта обстановка подрывает мой дух и психику. Является ли это побочным эффектом COVID-19, или я просто схожу с ума от безысходности! Я максимально стараюсь думать о хорошем и мечтаю о встрече с детьми и родными!

Я никому не желаю оказаться на моем месте, возможно, физически я легче переношу болезнь, но морально и психологически – это очень сложно. Когда ты понимаешь, что ты в чужой стране, ты никому не нужен, и вы говорите на разных языках! Не перестану благодарить своего мужа, который не дает мне падать духом окончательно.

Единственное о чем сейчас думаю – зачем Бог дал мне это испытание и дал такой урок именно сейчас и именно здесь, что именно он хотел сказать мне?