Не сс*те в штаны, – Харчишин из "Другої ріки" жестко обратился к организаторам Евровидения-2023

18 июня 2022 , 15:54
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У фронтмена "Другої ріки" мы спросили, что он думает о переносе Евровидения-2023 в Великобританию. Позиция Валерия Харчишина относительно этого четкая и жесткая – во что бы то ни стало вернуть конкурс в Украину.

48-летний Валерий Харчишин был одним из немногих артистов, которые не сомневались, что Евровидение-2023 удастся организовать в Украине. Даже после отказа Европейского языкового союза, он считает, что это реально. Лидер "Другої ріки" просит его одуматься, потому что у песенного конкурса есть все шансы стать Americanovision, передает 24 канал.

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Валерий Харчишин пригрозил EBU

"Вместо того, чтобы сс*ть в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Вдруг может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежище в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве", – резко заявил нам Валерий Харчишин.

Членов Европейского языкового союза он назвал "обеспокоенными грамотеями", рискующими повторить судьбу международного общества авторов и композиторов CISAC. То "топило" за "невозможность лишения Российского авторского общества членства в мировом обществе". Исключить Россию из CISAC Харчишин просил еще в марте.

Иными словами. Либо мы вместе преодолеем зло и проведем конкурс, либо пусть идут вслед за русским военным кораблем со своим Евровидением,
– эмоционально подытожил музыкант.  

Напомним! Только недавно в интервью 24 каналу Валерий Харчишин говорил:  "Евровидение точно состоится в Украине. Я бы хотел, чтобы оно состоялось в освобожденной Ялте. Говорят, что в Мариуполе неуместно, потому что это как на кладбище. Но думаю, что все люди, которые там погибли, хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Ибо ради чего они тогда положили свою жизнь?"

Как к решению EBU относятся в Украине

  • Лидер Kalush Олег Псюк: "Наша команда очень разочарована решением EBU. Надеемся, что это возможно как-то изменить. Мы очень хотим провести это Евровидение в Украине, наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени. Мы вам докажем, что все будет так, как должно быть".
  • продюсер Игорь Кондратюк: "EBU приняла единственно возможное логическое решение. Потому что во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде";
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко: "Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов… Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению Евровидения-2023 в Украине";
  • председатель правления Общественного Николай Чернотицкий: "Мы разочарованы таким решением ЕМС. За этот месяц в Украине большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения Евровидения у нас... Мы обращаемся к партнерам по проведению дальнейших переговоров".
Автор: Марина Джура