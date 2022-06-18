Не сс*те в штаны, – Харчишин из "Другої ріки" жестко обратился к организаторам Евровидения-2023

У фронтмена "Другої ріки" мы спросили, что он думает о переносе Евровидения-2023 в Великобританию. Позиция Валерия Харчишина относительно этого четкая и жесткая – во что бы то ни стало вернуть конкурс в Украину.

48-летний Валерий Харчишин был одним из немногих артистов, которые не сомневались, что Евровидение-2023 удастся организовать в Украине. Даже после отказа Европейского языкового союза, он считает, что это реально. Лидер "Другої ріки" просит его одуматься, потому что у песенного конкурса есть все шансы стать Americanovision, передает 24 канал.

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Валерий Харчишин пригрозил EBU

"Вместо того, чтобы сс*ть в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Вдруг может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежище в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве", – резко заявил нам Валерий Харчишин.

Членов Европейского языкового союза он назвал "обеспокоенными грамотеями", рискующими повторить судьбу международного общества авторов и композиторов CISAC. То "топило" за "невозможность лишения Российского авторского общества членства в мировом обществе". Исключить Россию из CISAC Харчишин просил еще в марте.

Иными словами. Либо мы вместе преодолеем зло и проведем конкурс, либо пусть идут вслед за русским военным кораблем со своим Евровидением,

– эмоционально подытожил музыкант.

Как к решению EBU относятся в Украине

Лидер Kalush Олег Псюк : "Наша команда очень разочарована решением EBU. Надеемся, что это возможно как-то изменить. Мы очень хотим провести это Евровидение в Украине, наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени. Мы вам докажем, что все будет так, как должно быть".

: "Наша команда очень разочарована решением EBU. Надеемся, что это возможно как-то изменить. Мы очень хотим провести это Евровидение в Украине, наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени. Мы вам докажем, что все будет так, как должно быть". продюсер Игорь Кондратюк : "EBU приняла единственно возможное логическое решение. Потому что во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде";

: "EBU приняла единственно возможное логическое решение. Потому что во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде"; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко : "Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов… Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению Евровидения-2023 в Украине";

: "Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов… Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению Евровидения-2023 в Украине"; председатель правления Общественного Николай Чернотицкий: "Мы разочарованы таким решением ЕМС. За этот месяц в Украине большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения Евровидения у нас... Мы обращаемся к партнерам по проведению дальнейших переговоров".