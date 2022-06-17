Европейский языковой союз принял решение не проводить Евровидение-2023 в Украине. Министерство культуры не согласилось с заявлением.
Важно Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании
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Александр Ткаченко отреагировал на заявление ЕМС о проведении "Евровидения" не в Украине. Минкульт не согласен с решением союза.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Европейский языковой союз принял решение не проводить Евровидение-2023 в Украине. Министерство культуры не согласилось с заявлением.
Важно Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании
Новость дополняется...