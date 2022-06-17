В руководстве говорят, что если бы все 40 стран-участниц помогли сохранить мир в Украине и победить в войне, конкурс переносить не пришлось бы.
Важно Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания
Моя позиция – проводить Евровидение в Украине! Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс,
– убежден директор группы Николай Кучерявый в комментарии 24 канала.
Группа Kalush Orchestra и менеджмент на Евровидении-2022 / Фото официального сайта конкурса
Такого же мнения министр Александр Ткаченко, глава НСТУ Николай Чернотицкий и несколько победителей Евровидения – Олег Псюк (лидер Kalush Orchestra) и Руслана Лыжичко.
Евровидение-2023 в Великобритании: главное
- Новость о том, что конкурс может пройти в Великобритании появилась 17 июня 2022 года. Организаторы уже обратились к BBC, добавив, что такое решение обусловлено тем, что во время полномасштабной войны европейцам не смогут гарантировать необходимый уровень безопасности и проведение конкурса в масштабах, которые обычно приняты.
- Поэтому организаторы Евровидения отказались от традиции проводить конкурс в победившей стране. Право могут передать стране, получившей второе место на конкурсе в 2022 году и являвшейся одной из фавориток – Великобритании, которую представлял Сэм Райдер с песней Space Man.
Сэм Райдер – Space Man: видео онлайн
- В истории Евровидения уже были случаи, когда победившая страна отдавала право проводить конкурс у себя. Например, в 1971 году Монако не нашло арены, которая бы смогла принять конкурс, поэтому соревнования провели в Великобритании. В 1973 году Люксембург одержал вторую победу подряд, поэтому Евровидение снова "переехало" к британцам. Та же ситуация произошла в 1979 году с Израилем – конкурс приняли Нидерланды.
- Неделей ранее сообщалось, что в Украине уже начались дискуссии о том, может ли конкурс в 2023 году пройти в стране-победительнице. Министр Ткаченко говорил, что получил опросник по организации конкурса. Впоследствии представитель Кабмина объявил, что подготовка началась – был создан Организационный комитет и утвержден его состав.
- Еще через несколько дней стало известно, что в Украине рассматривают разные локации для проведения конкурса. Вероятно, после этого и было решено не организовывать Евровидение здесь.