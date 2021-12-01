"Не рейтинг, а полный трэш": сеть реагирует на украинский топ Apple Music

Авторитетный музыкальный сервис Apple Music определил треки, которые слушали в Украине чаще всего на протяжении 2021 года. Обидно, но в топе только одна украинская песня – "Гуси" артиста Wellboy. Сеть взорвалась гневом!

Среди 100 самых популярных хитов 2021 года по версии Apple Music только пять песен украинских артистов – Gorit Дорофеевой, "Скандал" Тины Кароль, "Дежавю" Пивоварова, MoLoko Лободы и "Гуси" Wellboy. Правда, лишь 21-летний Антон Вельбой выпустил топовый трек на родном языке.

Не пропустите Только 1 Украинская песня: Apple Music назвал 100 самых популярных хитов 2021 года в Украине

К сожалению, первые строчки музыкального рейтинга возглавляют российские исполнители, в частности невъездной в Украину Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow, Джиган, HammAli & Navai и другие.

Реакция сети

Пользователи соцсетей не сдерживают своего возмущения из-за того, что украинская молодежь фанатеет от российской попсы. Меломанам предлагают слушать достойных артистов из нашего шоу-бизнеса – "Бумбокс", "Океан Эльзы", The Hardkiss, "Антитіла", TVORCHI, Ріапобой, "Без Обмежень", Kalush, Alyona Alyona и другие.

"Это не рейтинг, а полный трэш";

"Всех сторонников Московской попсы – вон из Украины! В Украине надо слушать украинскую музыку . У нас есть музыка украинских романсов, арий из опер Леонтовича, Кос-Анатольского, Гулак-Артемовского и Лысенко, есть "Океан Эльзы", The Hardkiss, "Антитіла" и так далее. Почему они не попали в рейтинг?";

. У нас есть музыка украинских романсов, арий из опер Леонтовича, Кос-Анатольского, Гулак-Артемовского и Лысенко, есть "Океан Эльзы", The Hardkiss, "Антитіла" и так далее. Почему они не попали в рейтинг?"; "Малороссам все подходит. Как ели г*вно, так и дальше продолжают ";

"; "Кого-то не впечатляет, а кого-то впечатляет положительно";

"Большинству по*рать, что слушать, лишь бы быть на хайпе и как все";

"Хорошо, украинское не слушают, но зачем русское го*но слушать ? Там объективно нормальных песен до 10 процентов";

? Там объективно нормальных песен до 10 процентов"; "Русская музыка – полный капец, уши вянут от нее".

Последние украинские премьеры, достойные внимания

Бумбокс – Імперії впадуть: смотреть видео онлайн

Джамала – Потайки: смотреть видео онлайн

Кристина Соловий и Саша Чемеров​ – Біжи, тікай: смотреть видео онлайн

Александр Пономарев и Дзидзьо – Пазли: смотрите видео онлайн​

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні люди: смотрите видео онлайн​

"Антитіла" – Стань: смотрите видео онлайн​

Светлана Тарабарова – Солодкі 16: смотрите видео онлайн​

KALUSH – Мала в 19: смотреть видео онлайн​