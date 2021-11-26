В максисингл Джамалы "Потайки" вошли три песни: "Далі йду", "Мабуть", "Потайки". Все они несут глубокий месседж – не стоит бояться быть другим, не стоит бояться, что тебя не воспримут.
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Автором всех треков выступила победительница Евровидения-2016, которая раскрыла три сокровенных эпизода своей жизни. Один из них – признание в любви, после которого ее отвергли.
Этот максисингл – очень эмоциональная песня. Она словно поход к психотерапевту, потому что это воспоминания из моего тинейджерства. Тогда я впервые призналась в любви и почти в прямом смысле получила пощечину, потому что я не ожидала такого неприятия,
– призналась Джамала.
На крайне личную песню "Потайки" певица сняла чувственное mood-видео, в котором вплетала черную ленту в длинную косу. Эффектным довершением ее клипа стало футуристическое платье.
Джамала – Потайки: смотрите видео онлайн
Джамала – Далі йду: слушайте песню онлайн
Джамала – Мабуть: слушайте песню онлайн