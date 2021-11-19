Автором слов и музыки на песню "Пазлы" стал Александр Пономарев, а Дзидзьо согласился выступить с ним в дуэте. Как выяснилось, трек появился достаточно давно, но из-за бешеных графиков артистам не удавалось его записать.

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Песня "Пазлы" о драматическом любовном треугольнике – звезды спели о любви к одной женщине.

"Это серьезная лирика, там есть над чем подумать. Песня "Пазлы" не подходит ни под какие стандарты, которые диктуют нам продюсеры музыкальных радиостанций", – рассказал Александр Пономарев.

Дружище, Александр Пономарев. Спасибо тебе за прекрасный романс,

– поблагодарил Дзидзьо в инстаграме.

На премьеру отреагировала даже бывшая жена певца. "Пусть каждый найдет свой пазлик", – написала SLAVIA в комментариях.

Александр Пономарев и Дзидзьо – Пазлы: смотрите видео онлайн

Реакция сети на трек "Пазлы"

"Бриллиантовые Голоса Украины! Спасибо за еще один шедевр, неисчерпаемого вдохновения вам";

"Какое наслаждение слушать этот прекрасный дуэт! Слова, музыка, исполнение просто непревзойденно! Браво";

"Звучит, как молитва, как гимн о любви. Просто наслаждение, душа поет с вами, ребята";

"Слушаю все утро: плачу, улыбаюсь, горжусь. Можно сойти с ума от этого божественного исполнения. Какие талантливые исполнители";

"Я плачу, так проникает в душу. Ваше пение, музыка, украинский язык – это невероятно красиво";

"Александр Пономарев и Дзидзьо будто те пазлы – идеально сложились в замечательный гармоничный дуэт";

"Спасибо за проникновенную песню, за невероятный вокал, за виолончель, за рояль и оркестр".

Добавим, "Пазлы" – не первый совместный трек Александра Пономарева и Дзидзьо. В марте этого года они выпустили песню "Чому" с другими звездами – с Артемом Пивоваровым и Alekseev. Их трек даже попал в гугл-тренды.

Текст песни "Пазлы" – Александр Пономарев и Дзидзьо

У нас із нею лінії одні –

Ті лінії, що в'ються на долонях.

Чому ж вони так дорогі мені,

Чому тоді від них я у полоні?

Думки у нас із нею теж одні,

І мріями їх доля поєднала.

Чому ж вони так дорогі мені,

Чому мені завжди її замало?

Вуста у нас із нею теж одні

Тоді, коли злилися в поцілунку.

Чому ж вони так дорогі мені,

Чому від них немає порятунку?

У нас із нею все одне на двох.

З таким коханням і життя замало.

І скласти пазли так міг тільки Бог.

Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало.