Служба безопасности Украины 21 апреля подала обращение в отношении скандального российского артиста Morgenshtern (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович). Поэтому он пополнил "черный" список Минкульта. Об этом сообщили на официальном сайте.

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Morgenshtern – у списку осіб, що загрожують нацбезпеці

Министерство культуры и информационной политики в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии" внесло изменения в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. 28 апреля туда включили рэпера Morgenshtern.

"22 апреля 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины относительно включения в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагировича. Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 года был включен в перечень", – говорится в сообщении Минкульта.

На сайте отметили, что процедура осуществляется автоматически. МКИП не имеет полномочий решать "включать" или "не включать" определенных лиц в списки.

Что известно о скандальных заявлениях Morgenshtern