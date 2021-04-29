Служба безопасности Украины 21 апреля подала обращение в отношении скандального российского артиста Morgenshtern (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович). Поэтому он пополнил "черный" список Минкульта. Об этом сообщили на официальном сайте.
К теме Рэпер Morgenshtern боится ехать в Украину: в чем причина
Morgenshtern – у списку осіб, що загрожують нацбезпеці
Министерство культуры и информационной политики в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии" внесло изменения в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. 28 апреля туда включили рэпера Morgenshtern.
"22 апреля 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины относительно включения в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагировича. Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 года был включен в перечень", – говорится в сообщении Минкульта.
На сайте отметили, что процедура осуществляется автоматически. МКИП не имеет полномочий решать "включать" или "не включать" определенных лиц в списки.
Что известно о скандальных заявлениях Morgenshtern
- Morgenshtern ранее исполнял песню "Путин – молодец", где восхвалял главу страны-агрессора.
- Известно его выступление в Одессе 8 декабря 2019 года. Тогда в городе официально объявили день траура из-за трагедии в одесском колледже. Morgenshtern на сцене назвал все мероприятия "ё**ной показухой".
- На июнь 2021 года были запланированы концерты российского артиста в Украине. Однако в конце декабря 2020 года СБУ отреагировала на его возможные выступления. Государственный орган сообщил, что причин для недопущения Morgenshtern в Украину нет. Но поскольку Алишер – гражданин страны-агрессора и сторонник Путина, были сомнения, что артист сможет беспрепятственно пересечь государственную границу.