Не дай Бог пересечемся за кулисами, – Потап пригрозил Баскову, Газманову и другим путинистам
Источник:инстаграм Потапа
В своем инстаграме с 2-миллионной аудиторией Потап опубликовал фото стаи российских звезд, который продались за рубли и хвалят Путина за войну в Украине. Рэпер намекнул, что если пересечется с кремлевскими пропагандистами в реальной жизни, то им не поздоровится.
Потап показал общую фотографию российских знаменитостей, которые не то что умалчивают войну в Украине, а открыто восхищаются так называемой "спецоперацией" своего диктатора. На ней Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков, Александр Маршал. По нескольким с ним рэпер прошелся отдельно.
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Потап пригрозил звездам-путинистам
Певец напомнил, что Лариса Долина, которая на пару с Лепсом пела на так называемом "дне республики" в Донецке, с трех лет жила в Одессе, Александр Маршал начинал свою с киевских ресторанов, а Николай Басков вообще народный артист Украины.
"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Яник дал народного Украины что ли, а Газманов вообще – Газман, Маршал – из киевских ресторанов музыкант. И это наши бывшие коллеги", – подчеркнул Потап.
Я обещаю вам, что если не дай Бог мы где-нибудь пересечемся за кулисами, на звание не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми,
– пригрозил рэпер.
"Парад уродов", – прокомментировала Даша Астафьева.
Звезды-путинисты, которым пригрозил Потап: фото
Фоловеры тоже поддержали Потапа, а некоторые из них заметили, что на "доске позора" не хватает Филиппа Киркорова:
- "Гнилые, убогие, продажные скоты";
- "Вечный позор";
- "Продажная мерзость. За деньги эти с*ки и не такое будут поддерживать. Гниль кацапская";
- "Видимо, у них совести никогда и не было, иначе куда бы она вдруг делась";
- "Они никогда и не скрывали свою ненависть к украинскому народу";
- "Горите в аду, уроды";
- "Эти люди – слепые ублюдки";
- "Еще Фили не хватает".
С кем из российского шоу-биза поругался Потап
- Рэпер побил горшки с Тимати, который "наехал" на Макса Барских. Он упрекнул артиста в том, что тот "выбирает слабее и оскорбляет их".
- Потап обращался и к путинисту Безрукову, который поддерживает войну в Украине. Он зачитал ему стихотворение о "безруких и безногих" русских вояках.