У Сергея Безрукова из "Бригады" крепкая дружба с Путиным. Он радовался незаконной оккупации Крыма, получал из его рук государственные награды, принимал поздравления с юбилеем. Теперь актер покрывает преступления своего президента в Украине.

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Сергей Безруков вещает о "русском мире"

На днях он опубликовал в своем телеграмм-канале видео, в котором театрально продекламировал стихотворение Пушкина "Клеветникам России". В нем очередные сказки о могущественной империи и вмешательстве Запада, которыми промывают мозги на федеральных каналах.

Сергей Безруков декламирует Пушкина: видео

Потап ответил Сергею Безрукову

Украинский репер Потап посвятил Безрукову стихотворение. В нем он объяснил актеру, что они "не братья, а враги", и напомнил, о расхваленных русских воинах, возвращающихся в Россию без рук, без ног и без голов.

" Ведь пачками везут без руков и без ногов, без голов, твоих же соплеменников, Сережа, которых все тут держат за л*хов… Сережа, на своей земле сражаться, не на соседа нападать… И русский воин если возвратиться, то уж без рук, без глаз и без ноги ", – высказался Потап на русском. Похоже, чтобы путинисту дошло.

Потап читает стихотворение Сергею Безрукову: видео

Остроумное творчество репера оценили его звездные друзья: