Если до сих пор народная артистка Украины Таисия Повалий развлекает московскую публику на концерте до 9 мая, то рашисты, которые открыто хвалят Путина за войну в Украине, едут сюда. Это Лариса Долина, Григорий Лепс и Дмитрий Дюжев.

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Долина, Дюжев и Лепс приперлись на Донбасс

Сначала звезд-пропагандистов Долину и Дюжева заметили возле мемориала "Жертв фашизма" в Донецке, где те со скорбными лицами клали цветы. После этого артисты присоединились к Лепсу на концерте ко "дню республики". Там они пели гимн России и свои недохиты.

Более того, Лепс планирует остаться на Донбассе. Он анонсировал сольные концерты и пообещал навестить раненых российских оккупантов.

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"Мы приехали поддержать друзей, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Зайдем в госпитали, навестим", – заявил Лепс в инстаграме. Интересно, что на фоне играла песня Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир", в которой есть строчки "я презираю короля", "мне наплевать на короля".

Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Заезжай глубже, не беги так быстро, мы встретим как следует. "Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодец,

– эмоционально выразилась Тина Кароль.

Здесь следует добавить, что в 2013 году Григорий Лепс хотел стать продюсером Тины Кароль, но она отказалась и от контракта, и от карьеры в России.

Григорий Лепс по дороге на Донбасс / Скриншот из инстаграма Тины Кароль

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