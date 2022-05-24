Известно, что Полина Логунова нашла в США новую любовь и уже получила предложение жениться на ней. Женщина осваивается в стране и побывала на большой рейв-вечерине в Лас-Вегасе вместе с мужем. Это был ежегодный фестиваль электронной танцевальной музыки Electric Daisy Carnival.

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"Лас-Вегас! EDC! Самый невероятный рейв" – подписала она видео, которое не оценили ее поклонники.

Реакция сети

Полина родом из Минска, Беларуси, однако долгое время прожила в Украине и родила там дочь Богдану от украинского актера Дмитрия Ступки. Поэтому украинцы осудили женщину за откровенные кадры с обнаженным бойфрендом, ярким образом для вечеринки и танцами.

"Пир во время чумы";

"Ганьба!";

"Украина вам дала убежище на многие годы, а тут такое… Неужели не болит сердце?";

"Если честно, был о вас другого мнения, а теперь понимаю, что ошибался. Вы реально из ума выжили, инстаграммщики??? У нас ежедневно гибнут люди, или вы забыли, что война?";

"Ужас, зачем это показывать в инстаграм людям, живущим в войне сейчас? Отдыхайте на здоровье, но зачем это поститься? Мир перевернулся";

"В условиях войны – цинично выставлять развлечения, когда люди хоронят близких";

"Мне кажется, что нужно совесть иметь, выставлять такое видео. Гуляй, танцуй, но зачем показывать нам это. Когда мы постоянно плачем".

Впрочем, нашлись и те, кто не увидел в этом ничего плохого:

"Читаю комментарии. Люди, Полина для Украины делает не на публику, переводит немалые деньги для помощи армии и детям, а вас понесло, что человек однажды решил отвлечься от всего происходящего, чтобы не сойти с ума, успокойтесь уже";

"Очень интересно, как все набросились на Полину, живущую в США, гражданку Беларуси, но сами сидят в Киеве в ресторанах, пьют просеко, ходят в гости, смеются, пытаются отвлечься от войны";

"Круто как";

"Комментаторы, вы так пишете, поэтому хотели бы быть на ее месте, а не на своем, да?".

Сама же Полина больше суток не выходила в соцсеть, однако видеоролик с вечеринки не удалила и комментарии не закрыла. А вот экс-муж Дмитрий Ступка оценил сообщение бывшей жены избранием.