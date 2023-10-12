Слезы счастья, – блогер Натали Литвин рассекретила пол будущего ребенка
Источник:Натали Литвин
В конце сентября супруги украинских блогеров Наталья Литвин и Александр Куровский поделились с фанатами удивительной новостью. Они ждут малыша. Теперь же пара рассекретила пол будущего ребенка.
Блогеры сделали гендер-пати, на которую пригласили родных и друзей-блогеров. Они решили долго не держать интригу, поэтому сразу показали, кого ждут. Как выяснилось, это мальчик.
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Наталья Литвин и Александр Куровский рассекретили пол первенца
Блогеры опубликовали красивое видео, где оба появились в белых аутфитах. Наталья подобрала белое платье и пиджак. Александр тоже надел пиджак, белые брюки и футболку. В видео можно также увидеть родных и друзей, которые пришли поддержать супругов.
На гендер-пати Натали и Александра родители узнали пол ребенка благодаря цветному дыму. Он оказался синим, поэтому родители ждут мальчика.
Мы уж очень тебя ждем. Сын. Слезы счастья,
– отметили под видео будущие родители.
Реакция сети
В комментариях под публикацией все искренне порадовались за звездных супругов.
- "Ура";
- "Вау. Поздравляю";
- "Поздравляю";
- "Первый раз угадала. Малыш, мы ждем тебя";
- "Класс. Поздравляю";
- "Плачу снова";
- "Поздравляю… Знала, что будет мальчик".
Украинские звезды, которые стали или вскоре станут родителями
- Александра Шульгина, которая раньше была участницей реалити "Холостяк", во второй раз стала мамой. 9 октября блогер родила дочь. Имя девочки она пока решила держать в секрете.
- Актриса и телеведущая Лилия Ребрик третий раз беременна. Знаменитость поделилась фотографиями, где виден заметно округлый живот. В то же время, она пока не рассекречивает пол будущего ребенка.
- Дизайнер Валерия Гузема, у которой есть свой бренд украшений, 17 сентября стала мамой во второй раз. Она родила девочку Селин.
- Певица СолоХа также во второй раз стала мамой. 3 сентября артистка сообщила, что родила дочку.