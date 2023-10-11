На фото Шульгина держала новорожденную девочку на руках. Оказывается, блоггерша родила дочь еще 9 октября.
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Александра планировала, что роды будут 10 октября, но дочь решила появиться на свет днем раньше. По ее словам, вес малышки – 4,2 килограмма. Имя дочери Шульгина пока держит в секрете.
Блогерша написала, что ее вторая дочь – это воплощение настоящей любви, которую она испытывала на протяжении всех 9 месяцев.
Александра Шульгина стала мамой / Фото с ее инстаграммы
По словам блоггерши, она уже дома с малышами. Интересно, что она не хочет долго кормить дочь грудью, потому что это не доставляет ей удовольствия.
Кстати, муж Александры тоже присутствовал на родах. Он поддерживал ее и даже перерезал пуповину.
Муж Александры Шульгиной с дочерью / Фото с ее инстаграм-сторис
Добавим, что Шульгина рожала в США. Роды принимал врач, у которого рожала певица Рианна. А ее палата имеет роскошный вид на голливудские холмы.
Где живет Александр Шульгин
- После реалити-шоу "Холостяк", которое снимали в 2011 году, Шульгина переехала в США. Сейчас Саша активно путешествует и читает лекции о здоровом питании, а также проводит курсы "Как найти себя".
- С будущим мужем Александра познакомилась в США на одной из вечеринок. Она до сих пор не рассекретила его имя и называет любимого "Суперменом".
- Понятно, что он занимается недвижимостью. От него Шульгина в 2022 году родила дочь, а затем снова забеременела.