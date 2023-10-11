На фото Шульгина держала новорожденную девочку на руках. Оказывается, блоггерша родила дочь еще 9 октября.

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Александра планировала, что роды будут 10 октября, но дочь решила появиться на свет днем раньше. По ее словам, вес малышки – 4,2 килограмма. Имя дочери Шульгина пока держит в секрете.

Блогерша написала, что ее вторая дочь – это воплощение настоящей любви, которую она испытывала на протяжении всех 9 месяцев.



Александра Шульгина стала мамой / Фото с ее инстаграммы

По словам блоггерши, она уже дома с малышами. Интересно, что она не хочет долго кормить дочь грудью, потому что это не доставляет ей удовольствия.

Кстати, муж Александры тоже присутствовал на родах. Он поддерживал ее и даже перерезал пуповину.



Муж Александры Шульгиной с дочерью / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Шульгина рожала в США. Роды принимал врач, у которого рожала певица Рианна. А ее палата имеет роскошный вид на голливудские холмы.

Где живет Александр Шульгин