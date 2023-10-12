Блогери зробили гендер-паті, на яке запросили рідних та друзів-блогерів. Вони вирішили довго не тримати інтригу, тож одразу показали, на кого чекають. Як виявилось, це хлопчик.

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Наталя Литвин та Олександр Куровський розсекретили стать первістка

Блогери опублікували красиве відео, де обоє постали у білих аутфітах. Наталя підібрала біле плаття та піджак. Олександр також одягнув піджак, білі штани та футболку. У відео можна також побачити рідних та друзів, які прийшли підтримати подружжя.

На гендер-паті батьки дізналися стать дитини завдяки кольоровому диму. Він виявився синім, тож Наталя та Олександр чекають на хлопчика.

Ми вже дуже тебе чекаємо. Син. Сльози щастя,

– зазначили під відео майбутні батьки.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією всі щиро пораділи за зіркове подружжя.

"Ура";

"Вау. Вітаю";

"Вітаю";

"Перший раз відгадала. Малюк, ми чекаємо тебе";

"Клас. Вітаю";

"Плачу знову";

"Вітаю…Знала, що буде хлопчик".

Українські зірки, які стали або незабаром стануть батьками