Блоггеры сделали гендер-пати, на которую пригласили родных и друзей-блоггеров. Они решили долго не держать интригу, поэтому сразу показали, кого ждут. Как выяснилось, это мальчик.

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Наталья Литвин и Александр Куровский рассекретили пол первенца

Блоггеры опубликовали красивое видео, где оба появились в белых аутфитах. Наталья подобрала белое платье и пиджак. Александр тоже надел пиджак, белые брюки и футболку. В видео можно также увидеть родных и друзей, которые пришли поддержать супругов.

На гендер-пати Натали и Александра родители узнали пол ребенка благодаря цветному дыму. Он оказался синим, поэтому родители ждут мальчика.

Мы уж очень тебя ждем. Сын. Слезы счастья,
– отметили под видео будущие родители.

Реакция сети

В комментариях под публикацией все искренне порадовались за звездных супругов.

  • "Ура";
  • "Вау. Поздравляю";
  • "Поздравляю";
  • "Первый раз угадала. Малыш, мы ждем тебя";
  • "Класс. Поздравляю";
  • "Плачу снова";
  • "Поздравляю… Знала, что будет мальчик".

Украинские звезды, которые стали или вскоре станут родителями

  • Александра Шульгина, которая раньше была участницей реалити "Холостяк", во второй раз стала мамой. 9 октября блоггер родила дочь. Имя девочки она пока решила держать в секрете.
  • Актриса и телеведущая Лилия Ребрик третий раз беременна. Знаменитость поделилась фотографиями, где виден заметно округлый живот. В то же время, она пока не рассекречивает пол будущего ребенка.
  • Дизайнер Валерия Гузема, у которой есть свой бренд украшений, 17 сентября стала мамой во второй раз. Она родила девочку Селин.
  • Певица СолоХа также во второй раз стала мамой. 3 сентября артистка сообщила, что родила дочку.