Блоггеры сделали гендер-пати, на которую пригласили родных и друзей-блоггеров. Они решили долго не держать интригу, поэтому сразу показали, кого ждут. Как выяснилось, это мальчик.

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Блоггеры опубликовали красивое видео, где оба появились в белых аутфитах. Наталья подобрала белое платье и пиджак. Александр тоже надел пиджак, белые брюки и футболку. В видео можно также увидеть родных и друзей, которые пришли поддержать супругов.

На гендер-пати Натали и Александра родители узнали пол ребенка благодаря цветному дыму. Он оказался синим, поэтому родители ждут мальчика.

Мы уж очень тебя ждем. Сын. Слезы счастья,

– отметили под видео будущие родители.

Реакция сети

В комментариях под публикацией все искренне порадовались за звездных супругов.

"Ура";

"Вау. Поздравляю";

"Поздравляю";

"Первый раз угадала. Малыш, мы ждем тебя";

"Класс. Поздравляю";

"Плачу снова";

"Поздравляю… Знала, что будет мальчик".

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