В сети давно поговаривают, что брак Насти Каменских и Потапа трещит по швам. Певица уже реагировала на сплетни о разводе и уверяла, что у нее все хорошо. Однако решила добавить, что в случае чего поклонники узнают о разрыве первыми.

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Мы не расстаемся с мужем. Не развелись и не разведемся. Пока точно. Я была всегда открытой, откровенной к своим поклонникам, все видели мои блоги, все видели нашу свадьбу. Всем я делилась. Поэтому когда мы захотим что-нибудь подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми от нас,

– заверила Настя Каменских.

По словам артистки, война никак не повлияла на их отношения, они якобы так же болеют друг за друга. Об этом свидетельствует даже то, что Каменских публично поддержала скандальный трек Потапа "Волонтер".

"Мы как такой тандем, стараемся друг друга поддерживать. У нас ничего не изменилось, все как было. Поэтому все хорошо", – добавила знаменитость.

Настя Каменских с Потапом до вторжения / Фото с инстаграма певицы

Настя Каменских прокомментировала секс-скандал с Потапом

Кроме того, Каменских высказалась о певице GIP C (Екатерине Горбань), к которой якобы цеплялся Потап, потому что у него "что-то чесалось в штанах". Сам он промолчал, в то время как жена назвала секс-скандал пиаром ради карьеры.

Мы с Лешей такие артисты – мы всегда делали свою карьеру талантом, своей работой. Кто-то делает это иначе, пытается за счет чужого имени, чужой славы себе сделать пиар. Могу разочаровать этих людей, потому что, к сожалению, в перспективе там результат будет очень маленьким. Потому что чем-то это нужно будет подкреплять. Там нужно будет все равно работать. Это будет какая-то маленькая вспышка, что-то немного об этом поговорят и все,

– эмоционально заявила Настя Каменских.

В то время как ей с Потапом скандалы не нужны: "Я за то, чтобы работать плодотворно и делать свое имя самостоятельно".