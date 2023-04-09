В пятницу, 7 апреля, Настя Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену. Она стала специальной гостьей благотворительного концерта "Музыка войны" от портала "Музвар". Прямо на сцене в Киеве певица ответила на слухи о разрыве с Потапом и прокомментировала, где он.

Не упустите "Голос прорезался": больную Настю Каменских раскритиковали за выступление на корпоративе у блогера

Настя Каменских ответила на сплетни о разводе с Потапом

Вы на меня так смотрите. Я не развожусь с мужем, у меня все хорошо. Да, я немного поправилась,

– перевела тему Настя Каменских.

Однако диалог с фанами решила продолжить: "Скажите, какие вопросы вас беспокоят? На что ответить". Тогда кто-то из фан-зоны выкрикнул: "Где Потап?" Артистку это, похоже, немного смутило.

"Солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Сегодня NK. Надо Потап? Позвони ему, напиши ему, спроси его", – в шутку, но остро ответила артистка.

Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом / Скриншот с видео

Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом / Скриншот с видео

Напомним, что первым на слухи о разводе отреагировал Потап. Неделю назад ему в личные сообщения написал блогер Ростислав Калацинский и попросил подтвердить или опровергнуть информацию о разводе, которую "подхватили многие СМИ". Рэпер кратко отписал ему: "Нет, это фейк", но никаких других объяснений не дал.