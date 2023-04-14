Звезда также показала видео, снявшееся во время утренней пробежки. Еще в феврале Каменских призналась, что набрала лишний вес.

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"Я наконец-то постепенно восстанавливаю свой спортивный режим", – написала артистка. Ранее Каменских говорила, что начала заниматься, чтобы сбросить лишний вес.



Настя Каменских возобновила утренние пробежки / Видео с ее инстаграм-сторис

После пробежки певица написала в соцсети, которая стала позволять себе побыть наедине. "Чтобы отдавать энергию, вдохновлять, мотивировать и наполнять других, мы должны быть наполнены и чувствовать баланс внутри себя", – отметила Настя.

Она также разместила несколько селфи, на которых снялась в спортивном костюме возле их дома с Потапом.



Настя Каменских возле своего с Потапом дома / Фото из ее инстаграммы

Напомним, что до войны на пробежки с Настей Каменских выходил ее муж – рэпер Потап, но сейчас он за границей. Певица когда-то часто выкладывала общие фото в сеть.

Сейчас Каменских не публикует семейных снимков, из-за чего появились слухи о разводе супругов. На днях звезда опровергла их.

Я не расстаюсь с мужем, у меня все хорошо. Да, я немного поправилась,

– перевела тему Настя Каменских.

После этого кто-то из фан-зоны выкрикнул: "Где Потап?" Артистку это, похоже, немного смутило. "Солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Надо Потап? Позвони ему, напиши или спроси", – остро ответила артистка.