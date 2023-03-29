Что известно о скандале с Потапом

Недавно певица, настоящее имя которой Екатерина Горбань, заявила, что Потап предлагал ей непристойные вещи в обмен на успешную музыкальную карьеру. Однако девушку обвинили в хайпе, передает 24 Канал.

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Да, она предположила, что ее взяли в шоу-бизнес на продюсерство Потапа, потому что "что-то чесалось в штанах".

Как иначе объяснить наши "большие" разговоры в нерабочее время, ночью, с лысым Алешей (Потапом – 24 Канал)? Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно". Я говорю: "Я вообще-то приехала снимать мерки". Он говорит: "Может, что-нибудь другое померишь?",

– пересказала диалог исполнительница.

В то же время, по ее словам, на совместных встречах с Настей Каменских рэпер вел себя так, будто ничего не происходит.

Певицу обвинили в хайпе

GIP C поверили далеко не все. Пользователи сети считают, что артистка просто пытается хайпировать на имени известного артиста. Кроме того, девушка на днях выпустила песню о разводе Потапа и Насти.

У публичных людей жизнь показ, в этом смысл их публичности – интерес аудитории. Лех (Потап – 24 Канал), а почему бы не рассказать и об этом моменте из жизни? Я понимаю, ты женат, стыдишься, но хорошо, что была и есть я. Я все помню. Хотелось больше деталей выложить в треке,

– написала певица в описании к песне.

Новый трек GIP C о Потапе: видео

Но на заявления о хейте певица ответила, будто у нее есть доказательства своих слов. Однако пока она не собирается их обнародовать. "Если я захочу дальше идти, то будут подтверждения и слиты переписки", – пригрозила исполнительница.



Комментарии GIP C о скандале с Потапом / Скриншот с ее инстаграммы

Девушка заявила, что есть и другие артистки

Через некоторое время певица GIP C снова записала скандальное видео о рэппера. Она подчеркнула, что ни в коем случае не собиралась хайпировать на этой истории.

Однако объяснила, что хочет раскрыть правду о продюсере. Она также добавила, что не только ей рэпер делал похожее предложение, но и другим артисткам. Впрочем, их имена GIP C не стала раскрывать.

Я пытаюсь донести историю о том, что есть "влиятельный" человек, который пользовался и пользуется своей популярностью для шантажа, делает отвратительные и гнусные вещи по отношению ко мне, другим артисткам,

– заявила она.

Певица в старости рассказала, почему раньше молчала о том, что стала жертвой харасмента, когда была участницей группы NZK и сотрудничала с Потапом. По ее словам, она боялась это делать из-за угроз.

Артистка подчеркнула, что в Украине она бы не решилась рассказать об этом скандале. Сейчас GIP C находится в США, так что ничего ей не помешало это сделать. "Я знаю, что правда вылезет. Правда всегда собирается кусочками. Почему только сейчас? Потому что далеко, потому что угрожали, в Украине я бы молчала дальше. Девушки, ребята десятилетиями молчат… Я такая не одна", – заявила Евгения.



Ответ певицы на "длинное умолчание" / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Потап пока не комментирует скандал

Рэпер Потап, который сейчас сидит за границей, до сих пор не прокомментировал этот скандал. Действительно ли это правда или выдумка ради хайпа – пока трудно понять. Жена певца Настя Каменских тоже не высказалась о заявлениях подопечной Потапа. Однако напомним, что в сети еще с декабря ходят слухи о разводе пара.

Добавим, что недавно Потап оконфузился из-за трека под названием "Волонтер". Многие артисты были возмущены новой песней рэпера. Например, бандуристка Марина KRUTЬ была жестче и назвала самого рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом".

Кроме того, соучредитель проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан "наехал" на рэпера за побег в Барселону, а также за ложь о MOЗGI/ "Что, Леша, как Барса? Как отдохнул? Я знаю много инсайтов относительно того, что происходило в MOЗGI, и как они там передвигались… Немножко есть разочарование", – сказал он.