У мережі давно поговорюють, що шлюб Насті Каменських і Потапа тріщить по швам. Співачка вже реагувала на плітки про розлучення й запевняла, що в неї все добре. Однак вирішила додати, що в разі чого прихильники дізнаються про розрив першими.

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Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучилися і не розлучимося. Поки що точно. Я була завжди відкритою, відвертою до своїх прихильників, всі бачили мої блоги, всі бачили наше весілля. Всім я ділилася. Тому коли ми захочемо щось подібне сказати, повірте, ви дізнаєтеся першими від нас,

– запевнила Настя Каменських.

За словами артистки, війна ніяк не вплинула на їхні стосунки, вони нібито так само вболівають одне за одного. Про це свідчить навіть те, що Каменських публічно підтримала скандальний трек Потапа "Волонтер".

"Ми як такий тандем, намагаємося одне одного підтримувати. У нас нічого не змінилося, все як було. Тому все добре", – додала знаменитість.

Настя Каменських з Потапом до вторгнення / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських прокоментувала секс-скандал з Потапом

Крім того, Каменських висловилася про співачку GIP C (Катерину Горбань), до якої нібито чіплявся Потап, бо в нього "щось чесалося у штанах". Сам він промовчав, тоді як дружина назвала секс-скандал піаром заради кар'єри.

Ми з Льошею такі артисти – ми робили завжди свою кар'єру талантом, своєю роботою. Хтось робить це інакшим способом, намагається за рахунок чужого ім'я, чужої слави собі зробити піар. Можу розчарувати цих людей, тому що, на жаль, у перспективі там результат буде дуже маленький. Тому що чимось це треба буде підкріпляти. Там треба буде все одно працювати. Це буде якийсь маленький спалах, щось трошки про це поговорять і все,

– емоційно заявила Настя Каменських.

Тоді як їй з Потапом скандали не потрібні: "Я за те, щоб працювати плідно і робити своє ім'я самостійно".