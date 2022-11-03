В черном платье с цветной вышивкой: Настя Каменских вернулась в Киев – фото из дома

Настя Каменских одна из тех артисток, которые в полномасштабную войну большинство времени проводят за границей. Недавно она снова приехала в Киев и сфотографировалась на фоне осеннего двора.

До войны NK часто распространяла фотографии, которые делала в загородном доме или во дворе. Теперь артистка все реже публикует подобные снимки.

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Настя Каменских вернулась в Киев

На днях артистка опубликовала фото, сделанное на веранде частного дома, недалеко от Киева. Каменских подчеркнула, что осень дома всегда была особенной, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом.

А сегодня все иначе: украинцам приходится бороться за свое право быть дома, в родной стране. Я знаю, что эта осень непроста для многих, пожалуй, самая сложная. Но после тьмы всегда появляется свет и я точно знаю, что этот свет внутри каждого украинца. Мы умеем заботиться, помогать и сочувствовать. Мы знаем, что такое быть человечными и честными. И я верю, что очень скоро тот свет, который мы излучаем, растворит тьму, которая пытается поглотить все хорошее, что есть вокруг,

– написала она под фото.



Настя Каменских дома / Фото из инстаграммы певицы

Знаменитость, как обычно, продемонстрировала стильный образ. Каменских позировала на камеру в черном платье с объемными рукавами и цветной вышивкой. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила матовой помадой коричневого цвета.

Был ли с Каменских Потап

Пока неизвестно, где сейчас муж Каменских. На фото дома Потапа нет, в социальных сетях он тоже не рассказывает, где находится сейчас. Лишь в старости анонсировал, что 9 ноября выступит на благотворительном концерте в Берлине.

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