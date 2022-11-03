Екатерина Репяхова делает все для того, чтобы у сына было все самое лучшее. Пока в Украине обстрелы, воздушные тревоги, блоггер решила повезти Михасика на море.

Ранее мы писали Жена Павлика снова уехала в Израиль: живет по соседству с Пугачевой

Жена Виктора Павлика отдыхает в Египте

Всеми новостями Екатерина делится с поклонниками в инстаграмме. На днях она опубликовала серию фото с сыном, сделанным во время заката в Египте. Именно там жена Павлика отдыхает с сыном и мамой, которая помогает.

Екатерина предстала перед камерой в легком летнем платье белого цвета. Волосы уложили ровно, а на лице сделали легкий макияж. Маленький Михаил также был в белой одежде. Звездная мамочка и ее сын веселились на газоне, радовались счастливым моментам.

"Как же я люблю его", – написала блоггерка под фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

За время полномасштабной войны Репяхова не в первый раз выезжает за границу. Уже несколько раз она находилась в Израиле, где проживает родная сестра. Екатерина рассказывала о жизни израильтян, традициях в тамошних семьях, а также признавалась, что живет по соседству с Пугачевой и Галкиным.

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