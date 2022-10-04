Каменских уже неоднократно говорила, что скучает по довоенной жизни. Теперь она уже не боится находиться дома и публикует новые кадры оттуда.

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Новое фото Насти Каменских из особняка под Киевом

NK вместе с мужем Потапом имеют роскошный особняк под Киевом. Несколько месяцев он был пуст, а теперь там снова поселились звездные супруги.

Настя Каменских опубликовала новое фото, сделанное в спальне. Артистка предстала перед камерой в черном атласном наряде с белым цветочным принтом. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали легкий макияж: нанесла тональный и накрасила губы нюдовой помадой.



Настя Каменских дома возле Киева / Фото с инстаграмма певицы

В посте NK в очередной раз поделилась мнениями. Сейчас ей больше всего хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным.

Постоянно вспоминаю, как любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться о уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации. Невероятно скучаю по времени, когда это было нашей обыденностью,

– поделилась исполнительница.

NK подчеркнула, что впереди у нас еще лучшие времена, расцвет нашей страны и каждого лично. Ибо такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы еще никогда не были.

Обратите внимание! Недавно Каменских подвергли критике за патриотическое видео. Что именно опубликовал певица и почему это вызвало критику – узнайте здесь.