32-летняя Ольга Харлан выехала из Украины в Италию еще 16 февраля, поскольку готовилась к соревнованиям в Афинах. В марте она на три часа приезжала в Черновцы, чтобы забрать родных – сестру и племянника. Тогда фехтовальщица виделась с родителями всего 30 минут, поэтому на днях вернулась в Украину, чтобы провести с ними больше времени.

Читайте также Не удивилась, что он в ВСУ, – Ольга Харлан о Дмитрии Дикусаре, который защищает Украину

Ольга Харлан приехала во Львов с родителями

Ехать под обстрелы в родной Николаев Ольга Харлан не рискнула, поэтому пригласила маму и папу во Львов.

Счастлива и очень устала. 16 часов, и мы во Львове. Кстати, после 16 февраля это первая ночь, которую провожу в Украине. Вообще не огорчает тот факт, что не дома. Потому что я здесь, у себя на Родине,

– прокомментировала Ольга Харлан.

Олимпийская чемпионка вместе с родителями прогулялась по историческому центру Львова и захватила сеть милыми семейными фото. "Счастлива. Впервые с начала войны. Ма и па", – подписала фехтовальщица.

Ольга Харлан с родителями во Львове / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Ольга Харлан с мамой во Львове / Фото с инстаграма фехтовальщицы

Ольга Харлан во Львове / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Напомним, в сентябре в интервью 24 каналу Ольга Харлан рассказывала, что ее родители, как и 83-летняя бабушка, отказались уезжать из Николаева, потому что очень любят город и верят, что "никакая зараза туда не зайдет". Однако, как и все николаевцы, страдают от прилетов.

"В начале августа прилетело где-то в 2 километрах от моего дома, это тот район, где живет моя бабушка, родители. Это тот район, где моя мама фактически каждый день ходила в магазин. Слава Богу, они не попали в многоэтажку. Обошлось без жертв, но было много раненых… В такие моменты думаешь, что главное – не оказаться не в тот час, не в том месте", – делилась с нами фехтовальщица.