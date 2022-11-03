Как поделилась актриса, она давала благотворительный концерт для детей-сирот в Испании, но сейчас уже дома. Похоже, она еще не заставала отключений света, введенных по всей стране.

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Мой родной Киев! Приехала после благотворительного концерта для детей сирот в Испании, где все такое яркое и сияющее… И так необычно снова увидеть наш любимый город в темноте… Но Господь с нами и Михаил Архистратиг защитит, мы верим! Наш родной Киев, ты будешь сиять!

– эмоционально подписала фотографии украинского издания Сумская.

На них можно увидеть, как главные архитектурные достопримечательности Киева не подсвечиваются как обычно, а погрузились в сон с другими жителями города. Единственными яркими огнями сейчас отличаются фары автомобилей на дорогах.

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Отключение света в Украине и Киеве

Напомним, что впервые большой удар по энергетической инфраструктуре Россия нанесла 11 октября. После этого обстрелы украинских городов были несколько меньше, но нанесли немало ущерба. Следовательно, Укрэнерго внедрило ситуативные отключения света во многих городах Украины. Киев попал в список городов, где вынужденно выключают свет, чтобы стабилизировать работу энергоносителей.

Украинские артисты сразу "включились" в сохранение энергии в своих домах, поэтому часто демонстрируют, как проводят вечера за свечами. В частности, положительный тренд первой задала Екатерина Осадчая.

Украинский актер Тарас Цымбалюк тоже комментировал веерные отключения света в областях Украины. Он уверен, что лучше пережить зиму без света, чем с ненавистными россиянами.

Телеведущая Леся Никитюк тоже не теряет времени, когда исчезает дома свет, поэтому уделяет внимание бьюти-процедурам. В частности, Оля Цыбульская шутила, что во время отключений украинцы могут больше постараться, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране.



Украинцев призывают готовиться к отключению света / Инфографика 24 канала