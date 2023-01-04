Украинская певица Настя Каменских, которая на днях прокомментировала отношения с Потапом, опубликовала новое сообщение на своей странице. Звезда поделилась мыслями о желаниях, которые загадали украинцы на Новый год.
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Какое желание загадала Каменских
Исполнительница сделала фото у елки, которую украшала игрушками. Она поделилась, что впервые мы знаем, о чем мечтают люди вокруг. Поэтому сила желания, которое загадали украинцы на Новый год – огромное.
Загадывали ли вы желание на Новый год? Пожалуй, такого никогда еще не было: когда мы точно знаем, о чем мечтает большинство людей рядом. Но сила такого желания – безгранична. Поэтому я верю, что оно обязательно сбудется. Вы главное никому о нем не рассказывайте. Тссс.
Певица позировала возле праздничной елки в белом теплом свитере. В похожем образе она представала, когда приветствовала украинцев с Рождеством.
Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды
В комментариях поклонники согласились со звездой и пошутили о новогодних желаниях:
- "Никому не рассказывайте по своему желанию на Новый год, потому что не сдохнет";
- "А я расскажу, я возжелала, чтобы вернулся старый привычный формат историй, и я верю что оно обязательно сбудется";
- "Многие приказали, чтобы мы победили. А некоторые, чтобы ху*ло сдохло";
- "Да, у всех украинцев одно общее желание, и мы с каждым днем все ближе к его осуществлению";
- "Да будет мир, и Крым Донбасс снова был наш, украинский. Слава Украине, дорогие друзья".
Как украинские звезды праздновали Новый год
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