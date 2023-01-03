Анну Тринчер и Александра Волошина часто обвиняют в хайпе. Они блоггеры и постоянно представляют информацию так, чтобы спровоцировать активное обсуждение в сети. Однако подарок на Новый год артистка получила без особой интриги.

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Что Анна Тринчер получила на Новый год

Бизнесмен рассказал, что в течение двух недель жена постоянно просила, чтобы он купил ей новый iPhone. Однако Александр постоянно отходил от этого вопроса. Как выяснилось, все потому, что купил этот телефон еще месяц назад и планировал подарить его на Новый год.



Волошин о подарке жене / Скриншот инстаграмм-сторис блоггера

В инстаграм-сторис блоггер показал реакцию любимой и желанный подарок. Получив новый iPhone, Анна очень обрадовалась. Она давно хотела именно эту модель телефона, поэтому была рада, что мужчина порадовал ее. Судя по странностям, в этом году новогоднюю ночь супруги провели в компании друзей, без громких празднований.



Волошин о подарке жене / Скриншот инстаграмм-сторис блоггера

Напомним, Анна и Александр расписались 24 сентября. Через несколько недель артистка рассказала о самом дорогом подарке, который получила на свадьбу. Мама Тринчер подарила молодоженам квартиру в Киеве. Это 60 квадратных метров в новостройке. В доме уже полностью есть ремонт, сейчас его сдают в аренду. Так что эта квартира уже приносит доход молодой семье.