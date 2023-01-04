Українська співачка Настя Каменських, яка днями прокоментувала стосунки з Потапом, опублікувала новий допис на своїй сторінці. Зірка поділилась думками про бажання, що загадали українці на Новий рік.

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Яке бажання загадала Каменських

Виконавиця зробила фото біля ялинки, яку прикрашала іграшками. Вона поділилась, що це вперше ми знаємо, про що мріють люди навколо. Тому сила бажання, яке загадали українці на Новий рік – величезна.

Чи загадували ви бажання на Новий рік? Мабуть, такого ще ніколи не було: коли ми точно знаємо, про що мріє більшість людей поруч. Та сила такого бажання – безмежна. Тому я вірю, що воно обов’язково збудеться. Ви головне нікому про нього не розповідайте. Тссс.

Співачка позувала біля святкової ялинки у білому теплому светрі. У схожому образі вона поставала, коли вітала українців з Різдвом.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

У коментарях шанувальники погодилися із зіркою та пожартували про новорічні бажання:

"Нікому не розповідайте за своє бажання на Новий рік, бо не здохне";

"А я розповім, я забажала, щоб повернувся старий звичний формат історій, і я вірю що воно обов'язково здійсниться";

"Багато хто загадав, щоб ми перемогли. А дехто, щоб ху*ло здохло";

"Так, у всіх українців одне спільне бажання, і ми з кожним днем все ближче до його здійснення";

"Хай буде мир, і Крим Донбас знову був наш, український. Слава Україні, любі друзі".

Як українські зірки святкували Новий рік