Ким Кардашян всегда на публике с безупречным макияжем, прической, стилист подбирает стильные аутфиты. Однако, как выяснилось, дома бизнесвумен совсем другая.

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Как Ким Кардашян выглядит дома

Дочь Ким Кардашян опубликовала в ток-токе видео, где показала, как знаменитость выглядит в реальной жизни. На ролике видно, что дома светская львица предпочитает удобную одежду, не скрывает натуральные волосы. Все привыкли видеть американскую звезду с длинными роскошными волосами, а на самом деле они короткие и светлого цвета. Также дома Кардашян не делает яркий макияж, без которого никогда не появляется на публике.

В коротком видео Ким и Норт пели и танцевали под рождественскую песню, поздравляли поклонников с Рождеством. Светскую львицу действительно трудно узнать, ведь "домашняя" Ким Кардашян совсем не такая, как ее привыкли видеть в соцсетях.