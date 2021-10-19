Настя Каменских с Потапом отдыхают в Дубае: первое фото из отпуска
Источник:инстаграм Насти Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских и ее муж и рэпер Потап продолжают романтическое путешествие. После отпуска в Мадриде пара отправилась в Дубаи.
Исполнительница Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап на две, а то и больше недель отменили все концерты и выступления. Все потому, что супругам не хватило времени, которое они проводили вместе раньше.
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Отпуск Каменских и Потапа в Дубае
Чтобы вдоволь насладиться совместным отпуском, знаменитости после отдыха в Испании улетели в Дубаи. Пара живет в отеле. Настя Каменских с Потапом уже отправились на пляж, где загорают на солнце и плавают в море. Артистка опубликовала первое фото, на котором позирует в лимонном купальнике.
"Режим отпуска включен", – подписала снимок звезда.
Настя Каменских в отпуске / Фото из инстаграма звезды
В инстаграм-сториз певица призналась, что изменение климата немного повлияло на ее самочувствие.
Я умираю. Тут такая жара, что организм просто потерял рассудок. Видимо, надо немного адаптироваться, чтобы чувствовать себя как-то комфортнее,
– поделилась Настя Каменских.
Настя Каменских / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об отдыхе супругов
- Напомним, что звездные супруги спланировали долгий отпуск еще в начале октября. Пара решила провести время вместе в Мадриде и Дубае.
- Настя Каменских и Потап уже отдохнули в Испании. Там они гуляли по улочкам столицы, ходили на свидания и делали совместные фото.
- Через неделю знаменитости вернулись в Украину. Но не просто так: Настя Каменских была приглашенной звездной судьей на шоу "Танцы со звездами".