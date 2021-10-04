Влюбленные обожают путешествовать, поэтому стараются как можно чаще куда-то выезжать. На личных страницах в социальных сетях они публикуют яркие снимки.

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Отпуск Потапа и NK

Сейчас у Потапа и Насти Каменских насыщенные гастрольные графики. Они видятся очень редко, поэтому в ближайшее время планируют отдохнуть только вдвоем.

Рэпер отметил, что он на месяц освободил любимую от концертов и они проведут вместе два отпуска: в Европе и в Азии.

Мы решили на неделю улететь в Испанию и на неделю в Дубай,

– сказал Потап.

Отметим, сейчас NK активно гастролирует, а также снимается во втором сезоне шоу "Маска". Она редко бывает дома и в личном блоге в инстаграме неоднократно отмечала, что скучает за любимым мужчиной. Потап же гастролирует с группой Mozgi.