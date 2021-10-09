Сезон летних отпусков давно завершился, а сентябрь был насыщен съемками и проектами. Так, звездная пара полетела на уикенд в Испанию. Они поселились в 5-звездочном отеле и отправилась изучать город.
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Настя Каменских и Потап успели насладиться выступлениями уличных музыкантов, выпить текилу в местном пабе, поужинать морепродуктами и побывать на шоу фламенко. Безусловно, без фотосессии на улицах Мадрида не обошлось.
Образ Насти Каменских в Мадриде
Для выхода в город певица выбрала кокетливый образ. Она надела светлое мини-платье с леопардовым принтом. Эффектной деталью ее атласного наряда стало откровенное декольте с пересекающимися шлейками.
Под романтическое платье Настя Каменских подобрала черные колготы и грубые ботинки со шнуровкой. Дерзости look добавила объемная кожаная куртка. Из аксессуаров на звезде браслеты, серьги и сумка от Prada, которая этим летом довершила гардероб многих украинских селебрити.
Настя Каменских в Мадриде / Фото из инстаграма певицы
Настя Каменских в Мадриде / Фото из инстаграма певицы