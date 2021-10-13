В седьмом выпуске "Танцев со звездами" 9 звездные пары будут исполнять те танцы, которых больше всего боялись. Темой эфира станет "Вечер хитов украинских звезд" – каждый участник станцует под песню любимого артиста в живом исполнении. Поэтому экватор сезона будет очень эмоциональным и непростым.

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К тройке неизменных судей проекта – Кухар, Яме и Чмерковскому – присоединится звезда Настя Каменских. Кроме судейства, она исполнит на паркете главный хит этого года – "Красное вино".



Настя Каменских (NK) станет приглашенной судьей в "Танцах со звездами" / Фото пресс-службы "1 + 1"

Кроме того своим присутствием на балконе ведущих порадует эпатажная певица и участница "Танцев со звездами" Оля Полякова, которая тоже исполнит одну из своих песен и откроет эфир. Что интересно, в этом сезоне она уже успела побывать на проекте, заняв кресло приглашенной судьи в 3 выпуске.



Оля Полякова станет ведущей в "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы