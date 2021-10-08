Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап имеют насыщенные рабочие графики, а потому проводят время вместе в отпуске. На днях они отправились в Испанию.

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Настя Каменских и Потап в Мадриде

Звездные супруги остановились в одном из 5-звездочных отелей Мадрида. Настя Каменских поделилась, что ей очень приятно наконец провести время вдвоем с Потапом.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграм-сториз



Отель, в котором остановилась пара / Фото в инстаграм-сториз

Потап при этом опубликовал видео, в котором показал вид из окна их отеля.

Добавим, что Потап ранее рассказывал, что он планирует отпуск с Настей Каменских в Азии и Европе. Очевидно, после недельного отпуска в Мадриде супруги отправятся в Дубаи.

Где раньше отдыхали Настя Каменских с Потапом: