Настя Каменских и Потап отдыхают в Мадриде: миловидное фото супругов
Источник:инстаграм Насти Каменских
Звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились в долгожданный отпуск. В самом начале их путешествия пара остановилась в Мадриде.
Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап имеют насыщенные рабочие графики, а потому проводят время вместе в отпуске. На днях они отправились в Испанию.
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Настя Каменских и Потап в Мадриде
Звездные супруги остановились в одном из 5-звездочных отелей Мадрида. Настя Каменских поделилась, что ей очень приятно наконец провести время вдвоем с Потапом.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграм-сториз
Отель, в котором остановилась пара / Фото в инстаграм-сториз
Потап при этом опубликовал видео, в котором показал вид из окна их отеля.
Добавим, что Потап ранее рассказывал, что он планирует отпуск с Настей Каменских в Азии и Европе. Очевидно, после недельного отпуска в Мадриде супруги отправятся в Дубаи.
Где раньше отдыхали Настя Каменских с Потапом: