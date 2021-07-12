В летний период всем хочется провести хотя бы несколько дней на берегу моря или океана. Знаменитости также отправляются в отпуска. Влюбленные NK и Потап после насыщенных рабочих дней также решили немного отдохнуть.

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Настя Каменских и Потап на отдыхе

Сейчас пара не рассекречивает, какую страну выбрала для отпуска. Настя на личной странице в Инстаграме опубликовала фотографию с отдыха. Каменских и ее возлюбленный после плавания отдыхали на шезлонгах.

На лицах обоих сияли улыбки. Потап смаковал сочным арбузом в то время, как его избранница игриво позировала на камеру.

Исполнительница надела красивый купальник, ее волосы были мокрыми после купания. Звезда не наносила косметику на лицо, лишь надела солнцезащитные очки. Довершила свой пляжный образ лаконичными серьгами в виде сердечек и лаконичной цепочкой.



Настя Каменских и Потап на отдыхе / Фото из инстаграма Насти Каменских