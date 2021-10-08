Катя Осадчая родила сына 19 августа, однако малыш уже отправился в первое путешествие. Его родители решили улететь в Турцию, где летом были уже несколько раз.

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Новое фото Юрия Горбунова с сыном

Ведущий позировал с малышом, сидя за столиком в атмосферном заведении. Юрий надел черный спортивный костюм, а маленький Даниил – темно-синий комбинезон с белым принтом и сине-белую забавную шапочку. Звездный отец мило улыбался, глядя на отпрыска.

"Не усатый нянь", – шутя подписал снимок Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Отметим, мужчина часто делится фотографиями, на которых изображен с сыновьями. Недавно Юрий показывал семейную прогулку по осеннему лесу.