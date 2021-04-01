Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников новой публикацией. Звезда рассказала, что отправилась в Тулум. Похоже, что это для съемок ее реалити-шоу.

Настя Каменских умеет удивлять поклонников. Она часто демонстрирует свои образы, радует новостями из творческой жизни и делится личными моментами. В частности, значительное внимание уделяет путешествиям.

Смотрите также Настя Каменских показала стильный домашний образ: утреннее фото с домашним животным

Настя Каменских в Тулуме

Во время пандемии коронавируса артистка решилась отправиться за границу. Она обнародовала в инстаграми фото из Тулума – древнего города майя, морского порта на восточном побережье Юкатана.

Вероятно, туда знаменитость полетела для съемок своего реалити-шоу "Девочки рулят". Звезда позировала в гостинице или кафе. Она предстала перед камерой в белой oversize рубашке и стильной шляпе. Такой образ получился очень гармоничным и неординарным. Волосы она уложила в легкие кудри, а на лицо не наносила косметику, продемонстрировала натуральную красоту.

Привет из моего любимого Тулума. Готовим для вас много красивого, настоящего и искреннего. Наверное, это одно из самых спонтанных решений в моей жизни, но, находясь сейчас здесь, я понимаю, что это стоит того. Осталось совсем немного и я покажу вам первую серию моего реалити-шоу "Девочки рулят",

– написала NK в публикации.



Образ Насти Каменских в Тулуме / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях подписчики Каменских оставляют в ее адрес много комментариев.