Настя Каменских отправилась в отпуск вместе со всей семьей. Артистка с удовольствием проводит время с родными и друзьями, гуляет по хорватским городам, изучает тамошнюю местность.

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Летний look Насти Каменских

На днях исполнительница побывала на водной прогулке. Настя позировала на камеру на роскошной яхте. Каменских предстала перед объективом в желтом топе с пикантным декольте, который завязала под грудью. Такой верх соединила с длинной атласной юбкой белого цвета. Из обуви NK выбрала босоножки на высоком каблуке.

Среди аксессуаров образ певицы довершили маленькая белая сумочка, часы, солнцезащитные очки и серьги. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах.

Я не умею расслабляться. Мне приходится учиться этому. И у меня уже есть успехи – это безграничные реки вина, несколько лишних килограммов и постоянный смех. Что ж, теперь осталось найти в этом всем баланс и свою идеальную середину,

– написала NK в публикации.

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Образы Насти Каменских на отдыхе