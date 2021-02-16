Настя Каменских поразила выходом в кожаных лосинах и рваном свитере: фото образа total black
Знаменитая певица Настя Каменских 29 января выпустила лирическую песню "Чувства", которую посвятила покойному отцу. Чувственную композицию она исполнила в эфире одной из украинских радиостанций. Для выхода звезда выбрала эпатажный образ total black.
Источник:Инстаграм Насти Каменских
Для всех влюбленных Настя Каменских устроила after-party на радио Хит FM. В прямом эфире она вживую исполнила песню "Чувства", поразив слушателей проникновенным вокалом.
К теме Настя Каменских показала стильный повседневный образ в свитшоте и джинсах: фото
"Была рада исполнить для вас "Чувства" и подарить вам свою любовь. Было очень атмосферно, романтично и я получила массу удовольствия", – поделилась артистка.
Образ Насти Каменских
Для появления на радио певица выбрала дерзкий образ. Она сочетала обтягивающие кожаные лосины с рваным вязаным свитером, соблазнительно обнажив плечи и зону декольте. Под джемпер Настя Каменских надела воздушную майку на тонких бретелях и с прозрачной вставкой. Образ total black завершили лакированные сапожки на шнуровке и устойчивых каблуках.
Настя Каменских пела с волнистой укладкой с эффектом мокрых волос и лаконичным макияжем. Она нанесла тон, подняла глаза и накрасила губы нежной нюдовой помадой. Даже в эпатажном look она выглядела очень мило.
Для просмотра фото листайте вправо
Эффектные зимние образы Насти Каменских:
- для повседневного выхода звезда выбрала ярко-красную куртку Потапа;
- в свитере молочного цвета певица изучала иностранный язык в загородном имении;
- по возвращении с Мальдив Настя Каменьких устроила стильный выход в белом пуховике.
Поделиться новостью