Популярная украинская певица Настя Каменских часто делится с поклонниками новыми фото. Она уже вернулась из Мальдив, и теперь показала фотографию с зимней прогулки.

Настя Каменских и Потап после того, как вдоволь насладились теплом на Мальдивах, вернулись в Украину. Поэтому теперь украинская певица вновь демонстрирует стильные зимние образы. Новое фото она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Образ Насти Каменских

Украинская знаменитость активно проводит свободное время, поэтому, скорее всего, она сделала новые фотографии во время пробежки или просто прогулки по зимнему городу.

Настя Каменских оделась тепло и комфортно, но одновременно и стильно. Она выбрала голубые широкие джинсы, белый свитер, пуховик и кроссовки на массивной подошве в тон. Также певица надела шапку собственного бренда с надписью: "Это моя ночь", – так называется одна из ее песен.

Волосы артистка немного выровняла и распустила. А перед камерой позировала без макияжа, щеголяя естественной красотой. Под фото Настя Каменских с юмором описала две ее фотографии.

Зимняя сказка. Первое фото: обожаете зиму, снег и прогулки на свежем воздухе. Второе фото: "а когда лето?",

– написала Настя Каменских.



Настя Каменских / Фото с ее инстаграма

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Настя Каменских / Фото с ее инстаграма