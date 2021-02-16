Настя Каменських вразила виходом у шкіряних лосинах і рваному светрі: фото образу total black
Знаменита співачка Настя Каменських 29 січня випустила ліричну пісню "Почуття", яку присвятила покійному батьку. Чуттєву композицію вона виконала в ефірі однієї з українських радіостанцій. Для виходу зірка обрала епатажний образ total black.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Для всіх закоханих Настя Каменських влаштувала after-party на радіо Хіт FM. У прямому ефірі вона наживо виконала пісню "Почуття", вразивши слухачів проникливим вокалом.
До теми Настя Каменських показала стильний повсякденний образ у світшоті та джинсах: фото
"Була рада виконати для вас "Почуття" і подарувати вам свою любов. Було дуже атмосферно, романтично і я отримала масу задоволення", – поділилась артистка.
Образ Насті Каменських
Для появи на радіо співачка обрала зухвалий образ. Вона поєднала обтислі шкіряні лосини з рваним в'язаним светром, спокусливо оголивши плечі та зону декольте. Під джемпер Настя Каменських одягла звабливу майку на тонких бретелях та з прозорою вставкою. Образ total black завершили лаковані чобітки на шнурівці та стійких підборах.
Настя Каменських співала з хвилястою укладкою з ефектом мокрого волосся та лаконічним макіяжем. Вона нанесла тон, підвела очі та нафарбувала губи ніжною нюдовою помадою. Навіть в епатажному look вона виглядала дуже мило.
Для перегляду фото гортайте вправо
Ефектні зимові образи Насті Каменських:
- для повсякденного виходу зірка обрала яскраво-червону куртку Потапа;
- у светрі молочного кольору співачка вивчала іноземну мову в заміському маєтку;
- після повернення з Мальдівів Настя Каменьких влаштувала стильний вихід у білому пуховику.
Поділитися новиною