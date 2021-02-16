Знаменита співачка Настя Каменських 29 січня випустила ліричну пісню "Почуття", яку присвятила покійному батьку. Чуттєву композицію вона виконала в ефірі однієї з українських радіостанцій. Для виходу зірка обрала епатажний образ total black.

Для всіх закоханих Настя Каменських влаштувала after-party на радіо Хіт FM. У прямому ефірі вона наживо виконала пісню "Почуття", вразивши слухачів проникливим вокалом.

До теми Настя Каменських показала стильний повсякденний образ у світшоті та джинсах: фото

"Була рада виконати для вас "Почуття" і подарувати вам свою любов. Було дуже атмосферно, романтично і я отримала масу задоволення", – поділилась артистка.

Образ Насті Каменських

Для появи на радіо співачка обрала зухвалий образ. Вона поєднала обтислі шкіряні лосини з рваним в'язаним светром, спокусливо оголивши плечі та зону декольте. Під джемпер Настя Каменських одягла звабливу майку на тонких бретелях та з прозорою вставкою. Образ total black завершили лаковані чобітки на шнурівці та стійких підборах.

Настя Каменських співала з хвилястою укладкою з ефектом мокрого волосся та лаконічним макіяжем. Вона нанесла тон, підвела очі та нафарбувала губи ніжною нюдовою помадою. Навіть в епатажному look вона виглядала дуже мило.

Для перегляду фото гортайте вправо

Ефектні зимові образи Насті Каменських: