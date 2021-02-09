Певица Настя Каменских продемонстрировала яркий зимний образ на заднем дворе своего заснеженного имения. Для выхода она выбрала красную куртку мужа Потапа.

Пока Украину продолжает засыпать снегом, звезды щеголяют теплыми аутфитами. Вблизи роскошного дома под Киевом Настя Каменских устроила съемку в уютном образе в стиле кэжуал.

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Зимний образ Насти Каменских

Перед камерой артистка позировала в Белом свитшоте, наверх которого накинула пуховик насыщенного красного цвета с клетчатой подкладкой и капюшоном. Как выяснилось, это куртка рэпера и продюсера Потапа.

В личном профиле в инстаграм муж Насти Каменских опубликовал фото в том же пуховике, отметив, что у них с женой один стиль на двоих. "Настя Каменских – мой партнер в модном преступлении", – написал музыкант.

Зимний look певица довершила черной кепкой с принтом. В кадре она выглядела фантастически. NK предстала с нежным дневным макияжем с акцентом на глаза и блестящей помадой. Волосы она вложила в легкие локоны, а все аксессуары сняла.



Настя Каменских в куртке Потапа / Фото Instagram / @kamenskux