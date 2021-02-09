В куртке Потапа: Настя Каменских показала стильный зимний образ – фото
Певица Настя Каменских продемонстрировала яркий зимний образ на заднем дворе своего заснеженного имения. Для выхода она выбрала красную куртку мужа Потапа.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Пока Украину продолжает засыпать снегом, звезды щеголяют теплыми аутфитами. Вблизи роскошного дома под Киевом Настя Каменских устроила съемку в уютном образе в стиле кэжуал.
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Зимний образ Насти Каменских
Перед камерой артистка позировала в Белом свитшоте, наверх которого накинула пуховик насыщенного красного цвета с клетчатой подкладкой и капюшоном. Как выяснилось, это куртка рэпера и продюсера Потапа.
В личном профиле в инстаграм муж Насти Каменских опубликовал фото в том же пуховике, отметив, что у них с женой один стиль на двоих. "Настя Каменских – мой партнер в модном преступлении", – написал музыкант.
Зимний look певица довершила черной кепкой с принтом. В кадре она выглядела фантастически. NK предстала с нежным дневным макияжем с акцентом на глаза и блестящей помадой. Волосы она вложила в легкие локоны, а все аксессуары сняла.
Настя Каменских в куртке Потапа / Фото Instagram / @kamenskux
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