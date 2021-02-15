Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала новый повседневный образ. Она покорила новым фото, где предстала в свитшоте и светлых джинсах.

Известная украинская певица Настя Каменских часто делится кадрами из своей жизни. На этот раз она опубликовала новое фото и похвасталась образом.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость позировала перед камерой в своей гардеробной комнате. Видимо, именно там она подбирала удачный наряд для нового повседневного аутфита.

На этот раз Настя Каменских примерила белоснежный свитшот и голубые джинсы с белой полоской. Одежду звезда соединила со спортивными кроссовками на массивной подошве в тон. Певица дополнила образ серебряным браслетом с камешком на руке и часами.

Вьющиеся волосы Настя Каменских просто распустила. Артистка использовала минимум косметики для легкого макияжа, который только подчеркнул ее черты лица.

Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты. Пусть сегодня будет именно этот понедельник,

– оставила мотивационную подпись под фото певица.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Поклонников покорил новый образ знаменитости:

Красавица;

Крутая гардеробная;

Очень красивая и красивое фото;

А вы в белом – это залог успешного понедельника;

Милая;

Ты супер;

Просто красота.

Предыдущие образы Насти Каменских

Повседневные образы являются одними из самых популярных у певицы. Она часто делится ими с поклонниками. На День Валентина звезда показала нежный и стильный аутфит.

Также Настя Каменских делилась милым фото с собачкой Мими. Она показала домашний образ в голубом худи.