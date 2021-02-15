Настя Каменских показала стильный повседневный образ в свитшоте и джинсах: фото
Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала новый повседневный образ. Она покорила новым фото, где предстала в свитшоте и светлых джинсах.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских часто делится кадрами из своей жизни. На этот раз она опубликовала новое фото и похвасталась образом.
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Образ Насти Каменских
Знаменитость позировала перед камерой в своей гардеробной комнате. Видимо, именно там она подбирала удачный наряд для нового повседневного аутфита.
На этот раз Настя Каменских примерила белоснежный свитшот и голубые джинсы с белой полоской. Одежду звезда соединила со спортивными кроссовками на массивной подошве в тон. Певица дополнила образ серебряным браслетом с камешком на руке и часами.
Вьющиеся волосы Настя Каменских просто распустила. Артистка использовала минимум косметики для легкого макияжа, который только подчеркнул ее черты лица.
Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты. Пусть сегодня будет именно этот понедельник,
– оставила мотивационную подпись под фото певица.
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Поклонников покорил новый образ знаменитости:
- Красавица;
- Крутая гардеробная;
- Очень красивая и красивое фото;
- А вы в белом – это залог успешного понедельника;
- Милая;
- Ты супер;
- Просто красота.
Предыдущие образы Насти Каменских
- Повседневные образы являются одними из самых популярных у певицы. Она часто делится ими с поклонниками. На День Валентина звезда показала нежный и стильный аутфит.
- Также Настя Каменских делилась милым фото с собачкой Мими. Она показала домашний образ в голубом худи.
- Недавно певица устроила зимнюю прогулку с собачкой и продемонстрировала комфортный look.
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