Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз обнародовала в своем блоге атмосферное фото. Она предстала перед камерой в домашнем образе, а также рассказала о своей учебе.

Источник: инстаграм Насти Каменских

Настя Каменских после смерти отца чаще делится с поклонниками своими мыслями. Она публикует трогательные сообщения, в которых подчеркивает важность проводить время с родными. В очередной публикации артистка поблагодарила родителей за то, что имела возможность учиться за границей.

Смотрите также Настя Каменских после смерти отца презентовала песню "Чувства", которую он очень ждал: видео

Настя призналась, что не представляет себя без самосовершенствования. Свободное время она старается посвящать развитию: регулярно занимается спортом, медитирует, читает и изучает иностранные языки.

"Любовь к изучению иностранных языков у меня появилась еще в детстве и во многом благодаря родителям. Я очень благодарна, что еще с 5 лет они отправляли меня учиться за границу. Несколько раз я ездила по программе обмена во Францию и Италию, а после школы поступила в американский университет, где обучение было только на английском языке. Для меня это был невероятный опыт познания мира, людей и культур", – поделилась в публикации NK.

Домашний look Насти Каменских

Каменских позировала, сидя за столом, в собственном загородном доме. Она предстала перед камерой в мягком, теплом свитере молочного цвета. Волосы звезда уложила в фирменные кудри и забрала набок. На лице Каменских сделала легкий макияж: нанесла тон, которым подчеркнула естественную красоту. Также уши знаменитости украшали минималистичные серьги с камешками.

На столе перед Настей была тетрадь, а в руке она держала ручку белого цвета.

Домашний look Насти Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских