Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото. Она показала зимний образ и умилила поклонников домашней любимицей.

Сейчас Украину обильно засыпает снегами. Украинские знаменитости делятся разнообразными фото, как развлекаются во время настоящей зимы.

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Новое фото Насти Каменских

Новой фотографией поделилась также популярная украинская певица Настя Каменских. Она позировала во дворе возле дома. Вокруг все засыпано снегом, поэтому фото по-особенному волшебное.

Перед камерой звезда позировала в темно-зеленых теплых брюках и стильном черном пуховике. Также артистка надела белую шапку от собственного бренда с надписью "Это моя ночь", так называется одна из песен Насти.

Каменских собрала волосы под пуховиком. На этот раз она не подчеркивала лицо макияжем, а похвасталась натуральной красотой. Певица держала на руках милую собачку.

Зимняя сказка с моей Снежной королевой,

– подписала фото Настя Каменских.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Поклонники оценили новое фото звезды: