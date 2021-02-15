Популярна українська співачка Настя Каменських продемонструвала новий повсякденний образ. Вона підкорила новим фото, де постала у світшоті та світлих джинсах.

Відома українська співачка Настя Каменських часто ділиться кадрами зі свого життя. Цього разу вона опублікувала нове фото та похизувалась образом.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість позувала перед камерою у своїй гардеробній кімнаті. Мабуть, саме там вона підбирала вдале вбрання для нового повсякденного аутфіту.

Цього разу Настя Каменських приміряла білосніжний світшот та блакитні джинси з білою смужкою. Одяг зірка поєднала із спортивними кросівками на масивній підошві в тон. Співачка доповнила образ срібним браслетом з камінцем на руці та годинником.

Кучеряве волосся Настя Каменських просто розпустила. Артистка використала мінімум косметики для легкого макіяжу, який тільки підкреслив її риси обличчя.

Вдягайтесь тепліше та біжіть виконувати свої мрії. Нехай сьогодні буде саме цей понеділок,

– залишила мотиваційний підпис під фото співачка.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Шанувальників підкорив новий образ знаменитості:

Красуня;

Крута гардеробна;

Дуже красива і гарне фото;

А ви в білому – це запорука успішного понеділка;

Мила;

Ти супер;

Просто краса.

Попередні образи Насті Каменських

Повсякденні образи є одними з найпопулярніших у співачки. Вона часто ділиться ними з шанувальниками. На День Валентина зірка показала ніжний та стильний аутфіт.

Також Настя Каменських ділилась милим фото із собачкою Мімі. Вона показала домашній образ у блакитному худі.