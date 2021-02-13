Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала свое субботнее утро. Вместе с собачкой Мими артистка позировала дома. Настя предстала перед камерой в уютном худи голубого цвета.

Настя Каменских не только диктует украинским модницам последний тренды, но и показывает различные варианты домашних образов. Она предпочитает комфортный наряд.

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Домашний look Насти Каменских

NK позировала в гостиной собственного загородного дома. На руках она держала домашнюю любимицу, собачку породы бишон фризе Мими. Сама же Настя предстала перед камерой, сидя на диване, в oversize худи голубого цвета. Вьющиеся волосы знаменитость собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Звезда мило улыбалась, показала натуральную красоту и дала возможность лицу отдохнуть от повседневных макияжей.

Суббота. Мы с Мими уже давно проснулись и вместе встречаем новый день. И нам так тепло и спокойно. Волшебное утро. Пусть день будет так же волшебным как у меня, так и у вас,

– написала в публикации артистка.



Домашний look Насте Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях подписчики Каменских благодарят исполнительницу за пожелания и оставляют комплименты в ее адрес.